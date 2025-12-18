  1. Ekonomim
Gain Medya soruşturması | Sunucu Okan Karacan gözaltına alındı

Gain Medya soruşturması kapsamında sunucu Okan Karacan'ın gözaltına alındığı bildirildi.

Dijital içerik platformu Gain Medya'ya dün yasadışı bahis operasyonu düzenlendi.

Anahat Holding bünyesindeki GAİN Medya ve diğer bağlı şirketlere jandarmanın düzenlediği operasyonda, holding ve şirket yetkilisi 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin suçtan kaynaklanan gelirle elde ettiği mallara el konulurken, GAIN Medya'ya bağlı tüm kuruluşlara TMSF kayyum olarak atandı.

Soruşturma kapsamında bugün sabah saatlerinde sunucu Okan Karacan gözaltına alındı.

 

