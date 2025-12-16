GAİN’e operasyon: TMSF Heyeti, GAİN Medya'ya geldi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ‘kara para aklama' soruşturması kapsamında GAİN Medya'ya operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 kişi gözaltına alınırken, GAİN Medya Anonim Şirketi ve Anahat Holding Anonim Şirketi'ne Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) kayyum olarak atandı. Jandarmanın yaptığı incelemelerin ardından GAİN Medya'nın Beyoğlu'nda bulunan binasına TMSF yetkilileri ve avukatlardan oluşan bir heyet geldi. Heyet üyeleri, binaya giriş yaptı.

Ne olmuştu?

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, Anahat Holding bünyesinde bulunan GAİN Medya başta olmak üzere bağlı şirketlere operasyon düzenledi. Operasyon “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerini aklama” ve “nitelikli dolandırıcılık” suçlamaları ile yapıldı. Jandarma ekipleri holding ve bağlı şirketlerde arama yaparken Berkin Kaya, Barbaros Reşat Gülcan ve Selahattin Aydın gözaltına alındı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, GAİN Medya Anonim Şirketi, GAİN Studio Prodüksiyon Anonim Şirketi, GAİN Shorts Medya Anonim Şirketi, Anahat Holding Anonim Şirketi, Anahat Medya Anonim Şirketi, 3B Yazılım Teknolojileri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi ve Berton Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı.