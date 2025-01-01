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Galata Köprüsü'nde Filistin'e destek yürüyüşü

Milli İrade Platformu'nca, Filistin'deki katliamın durdurulması amacıyla yaklaşık 400 sivil toplum kuruluşunun katılımıyla düzenlenen eylem için sabah namazında camilerde bir araya gelen on binlerce katılımcı, kortejle Galata Köprüsü'ne yürüyüşe başladı.

Haber Merkezi
AA
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Galata Köprüsü'nde Filistin'e destek yürüyüşü
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Türkiye Gençlik Vakfı'nın (TÜGVA) öncülüğünde "Dünyayı uyandırıyoruz", "Dün Ayasofya, bugün Emevi, yarın Aksa" ve "Bir güneş doğuyor" sloganlarıyla yapılacak eyleme katılan vatandaşlar, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ile Sultanahmet, Fatih, Süleymaniye ve Eminönü Yeni Camisi'nde sabah namazını kılmalarının ardından cami önlerinde toplandı.

Katılımcılar, daha sonra gruplar haline Galata Köprüsü'ne yürümeye başladı.

Yürüyüşe Bakan Bak da katıldı

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ve Sultanahmet Camisi'nden köprüye yürüyenler arasında Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu da yer aldı.

Yürüyüşte, "Dün Ayasofya, Bugün Emevi, Yarın Aksa, Bir Güneş Doğuyor" yazılı pankart da taşındı.

Ellerinde Türk ve Filistin Bayrakları olan vatandaşların Gazze'ye destek için kefiye taktıkları görüldü.

"Kudüs bizimdir", "Çocukların büyümediği yer Gazze" ve "Kudüs işgal altında" yazılı döviz ve pankartlar taşıyan katılımcılar meşaleler de yaktı.

Sık sık tekbir getirerek, "Katil İsrail hesap verecek", "Şehitler ölmez", "İstanbul'dan Aksa'ya direnişe bin selam" sloganları atan katılımcılar Galata Köprüsü'ne ulaştı.

Katılımcılar, polis kontrol noktalarından geçirilerek alana alınıyor.

Çeşitli yardım kuruluşlarınca vatandaşlara simit, çay ve çorba ikram ediliyor.

Polis ekiplerince köprü ve cami çevrelerinde yoğun güvenlik önlemi alındı.

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