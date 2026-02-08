Galata Köprüsü’ndeki kavga gündemde: Vegan olduğunu söyleyen kadın, balıkları denize döktü!

Galata Köprüsü’nde her gün onlarca kişi balık tutarken, kimi bunu hobi olarak yapıyor kimi ise geçimini sağlamak için oltasını denize atıyor. O isimlerden biri olan Ahmet Gökçebay, Galata’da balık tuttuğu sırada şaşkınlık yaratan bir olayla karşılaştı.

ATV’nin özel haberine göre, sabahın erken saatlerinde köprüye gelen Gökçebay, yaklaşık iki buçuk kilo balık yakaladı.

Ancak Galata’dan geçen bir kadın, Gökçebay’ın tuttuğu balıkları bir anda denize döktü. Balık kovasını denize atan kadın, bu hareketini "vegan" olduğunu söyleyerek gerçekleştirdi.

"Hayvanları yemeyin, alternatif üretin"

“Hayvanları yemeyin, alternatif üretin. Tuttuğun balıklar senin balıkların değil abi” sözleriyle Gökçebay’ı öfkelendiren kadın, çevredeki vatandaşların da tepkisini çekti.

Gökçebay’ın iddiasına göre kadın, balıkları attıktan sonra parasını vereceğini söyledi ancak daha sonra parasının olmadığını belirtti. Kadın ile yaşlı adam arasında uzun süre tartışma yaşandı. Yaşanan kargaşanın ardından kadın olay yerinden uzaklaştı.