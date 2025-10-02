  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Galata Kulesi ile Side ve Efes ören yerlerinde gece müzeciliği 2 Kasım'a kadar uzatıldı
Takip Et

Galata Kulesi ile Side ve Efes ören yerlerinde gece müzeciliği 2 Kasım'a kadar uzatıldı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Side ve Efes ören yerleri ile Galata Kulesi'nde gece ziyaretlerinin 2 Kasım'a kadar uzatıldığını bildirerek, "Bu yıl 550 binden fazla misafirimizi ağırladığımız gece müzeciliğimiz, kültürümüzün sadece gündüz değil, gecenin büyüsünde de nasıl görkemle parladığını herkese gösteriyor." ifadesini kullandı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Galata Kulesi ile Side ve Efes ören yerlerinde gece müzeciliği 2 Kasım'a kadar uzatıldı
Takip Et

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından, gece müzeciliğine ilişkin açıklamada bulundu.

Bu yıl da büyük ilgi gören gece müzeciliğinin 1 Ekim itibarıyla sona erdiğini belirten Ersoy, şunları kaydetti:

"Işıklar yandığında tarih yeniden hayat buluyor. Binlerce yıllık Efes, geceyle birlikte adeta ikinci bir doğuşu yaşıyor. Sütunlar, taşlar ve ihtişamlı yapılar, gökyüzünün karanlığında ışıkla birleşerek bambaşka bir anlam kazanıyor. Bu yıl 550 binden fazla misafirimizi ağırladığımız gece müzeciliğimiz, kültürümüzün sadece gündüz değil, gecenin büyüsünde de nasıl görkemle parladığını herkese gösteriyor. Gelen yoğun talep üzerine ise Side Ören Yeri, Galata Kulesi ve Efes Ören Yeri'nde gece ziyaretlerini 2 Kasım'a kadar uzatıyoruz. Kültür ve tarihimizin geceyle buluştuğu bu eşsiz deneyime herkesi davet ediyorum."

Efes, Galata Kulesi ve Pamukkale Hierapolis en çok ziyaret edilenler

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre de bu yıl haziran-eylül döneminde gece müzeciliği uygulamasında yaklaşık 550 bin ziyaretçi ağırlandı.

En çok ziyaret edilen noktalar arasında Efes Ören Yeri, Galata Kulesi ve Pamukkale Hierapolis Ören Yeri öne çıktı.

Hile çok, fiyatlar yüksek: Araç ekspertiz fiyatları, doktor muayene ücretlerini geçtiHile çok, fiyatlar yüksek: Araç ekspertiz fiyatları, doktor muayene ücretlerini geçtiGündem
TOKİ 48 ilde 509 konut ve iş yeri satacak: Satışa sunulan taşınmazlar hangi illerde? İşte tarihlerTOKİ 48 ilde 509 konut ve iş yeri satacak: Satışa sunulan taşınmazlar hangi illerde? İşte tarihlerEkonomi
Akaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 2 Ekim 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 2 Ekim 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Türkiye'de tekstil üretimi nasıl durma noktasına geldi?Türkiye'de tekstil üretimi nasıl durma noktasına geldi?Ekonomi

 

Gündem
Güllü'nün kızı Tuyan Ülkem'den ilk sözler: Bırakın annemin acısını yaşayayım, zamanı gelince konuşacağım
Güllü'nün kızı Tuyan Ülkem'den ilk sözler: Zamanı gelince konuşacağım
Saraçhane eylemleri davası: Yedi sanığın yargılandığı duruşma ertelendi
Saraçhane eylemleri davası: Yedi sanığın yargılandığı duruşma ertelendi
YÖK Başkanı açıkladı: Üniversitede eğitim süresi kısalacak
YÖK Başkanı açıkladı: Üniversitede eğitim süresi kısalacak
Kocaeli'de kuru yük gemisi karaya oturmuştu: Kurtarmak için çalışma başlatılacak
Kocaeli'de kuru yük gemisi karaya oturmuştu: Kurtarmak için çalışma başlatılacak
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından 'Sumud Filosu' açıklaması
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından 'Sumud Filosu' açıklaması
İlber Ortaylı ve Murat Bardakçı, Fatih Altaylı'nın duruşması için bilimsel mütalaa verdi
İlber Ortaylı ve Murat Bardakçı, Fatih Altaylı'nın duruşması için bilimsel mütalaa verdi