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Galata Kulesi’nde dengesini kaybederek düşen genç hayatını kaybetti

İstanbul’daki Galata Kulesi’ne çıkan bir kişi, dengesini kaybederek düştü. 19 yaşında olduğu belirlenen Emre K. isimli kişi yaşamını yitirdi.

Haber Merkezi
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Galata Kulesi’nde dengesini kaybederek düşen genç hayatını kaybetti
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Beyoğlu’nda Galata Kulesi’nden düşen bir kişi yaşamını yitirdi. Olay saat 15.00 sıralarında Beyoğlu’nda meydana geldi. Kuleyi gezmek için tepeye çıkan Emre K., dengesini kaybederek kuleden aşağı düştü. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi.

Ekiplerin kontrollerinde Emre K.’nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ekipleri çevreye güvenlik şeridi çekerek vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı. Ekiplerin olay yerindeki çalışmalarının tamamlanmasının ardından Emre K.’nin cenazesi Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

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