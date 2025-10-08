  1. Ekonomim
  Galata Kulesi'ne Filistin bayrağı yansıtıldı
Galata Kulesi'ne Filistin bayrağı yansıtıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gazze'de yaşananlara dikkat çekmek için Galata Kulesi'ne Filistin bayrağını yansıttı.

Galata Kulesi'ne Filistin bayrağı yansıtıldı
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak, Gazze'de yaşanan insanlık dramına ve süregelen soykırıma dikkat çekmek amacıyla Galata Kulesi’ni Filistin bayrağının renkleriyle aydınlattık. İstanbul’un simge yapısı Galata Kulesi, bu akşam adaletin, vicdanın ve insanlığın sesi oldu. Türkiye Cumhuriyeti olarak, Filistin halkının onurlu direnişinin ve adalet arayışının yanında olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

