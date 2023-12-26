Galataport: Gazze'de yaşanan acıyı yüreğimizde hissediyoruz

Galataport İstanbul Yönetimi, bazı mecralarda "Ellerinde bayraklar ve Filistin kefiyesi olan kişilerin Galataport İstanbul'a alınmadıkları" yönündeki paylaşımlar üzerine yazılı açıklama yaptı.

24 Aralık 2023 Pazar günü Galataport İstanbul güvenlik görevlileri ile misafirler arasında güvenlik girişi noktasında, bir yanlış anlamadan kaynaklı sorun yaşandığı ve sorunun kısa sürede çözüldüğü belirtildi.

Çözümün ardından misafirlerin Galataport’a giriş yaptıkları, bazı misafirlerin de mekanda İsrail'in tutumunu eleştiren protestolarını gerçekleştirdikleri vurgulandı.

"Yaşanan bu sorun nedeniyle hem misafirlerimizden hem de kamuoyundan özür diliyoruz." denilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"İsrail'in 81 gündür Gazze’ye karşı yürüttüğü katliamı büyük bir üzüntü ve endişeyle takip ediyoruz. Yaşanan insanlık suçunu kınıyoruz.

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın Gazze‘deki insanlık dramının son bulması ve bölgede barış koşullarının sağlanması için gösterdiği olağanüstü çabayı sonuna kadar destekliyoruz.

Gerek STK’ların gerekse halkımızın bu konudaki hassasiyet ve duyarlılığını çok kıymetli buluyoruz.

Gazze’de yaşanan büyük acıyı tüm halkımız gibi yüreğimizde hissediyoruz."