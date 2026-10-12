Galatasaray-Barcelona maçı öncesi karaborsa bilet operasyonu: 9 gözaltı

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Galatasaray’ın, Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ile yarın akşam oynayacağı maç öncesi sanal medyada, karaborsa bilet satış ilanı verenlerin olduğu tespit edildi. Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma açtı.

Operasyon için düğmeye basıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bu sabah yapılan baskınlarda 9 şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan şüpheliler hakkında yürütülen tahkikat işlemleri devam ediyor.