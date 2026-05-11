Galatasaray bayrağını yerden alan kadına saldıran şüpheliye men cezası
Beşiktaş’ta yere düşen Galatasaray bayrağını alan bir kadına saldırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli A.O., adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken spor müsabakalarından men edildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ve Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada paylaşılan "Beşiktaş taraftarı yerden Galatasaray bayrağını alan kadına şişe fırlattı" başlıklı görüntüler üzerine çalışma başlattı.
Yapılan çalışmada, Galatasaray bayrağını aracından inerek yerden alan sürücü T.A'ya saldırdığı belirlenen A.O. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.O, "kasten yaralamaya teşebbüs" ve "hakaret" suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi.
A.O. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.
Şüpheli A.O. hakkında spor müsabakalarını seyirden men tedbiri uygulandı.