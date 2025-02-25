Galatasaray - Fenerbahçe derbisini yöneten hakem Sloven Vincic ne kadar kazandı?

Süper Lig'in 25. haftasında merakla beklenen Galatasaray - Fenerbahçe karşılaşması golsüz sona erdi. Türk futbol tarihinde 55 yıl sonra yabancı bir hakemin yönettiği maçta iki camia da birer puana razı oldu.

Kararın açıklandığı günden bu yana tartışılan Sloven hakem Slavko Vincic'in TFF'ye maliyeti merak konusuydu.

Vincic ne kadar ücret alacak?

Sporx’te yer alan habere göre derbinin hakemi Vincic 10 bin Euro alacak. Sloven hakemin ayrıca günlük 800 Euro harcırah aldığı da biliniyor.

Derbide dokuz sarı kart gösterdi

Sloven hakem Vincic, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin karşılaştığı maçta dokuz sarı kart gösterdi. Bu kartların beş tanesi Galatasaraylı oyuncular, iki tanesini ise Fenerbahçeli futbolcular gördü. Birer sarı kart ise kulübedeki idari menajerlere çıktı.