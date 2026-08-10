Galatasaray muhabiri Burhan Can Terzi gözaltına alındı
Transfer haberi nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan gazeteci Burhan Can Terzi gözaltına alındı.
Hakkında yaptığı transfer haber nedeniyle soruşturma başlatılan Gazeteci Burhan Can Terzi, ifadesi alınmak üzere polis eşliğinde evinden alınarak Bakırköy Adliyesi'ne götürüldü.
Burhan Can Terzi, Galatasaray'ın Bayern Münih'in futbolcusu Jamal Musiala ile anlaştığını ve Alman yıldızın kısa süre içinde kulübe katılacağını söylemiş ve iddiasını güçlendirmek için "Kellemi ortaya koyuyorum" demişti.
Bu süreçteki paylaşımları nedeniyle Burhan Can Terzi hakkında, 'kamuoyunu yanlış bilgilendirdiği' iddiasıyla Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan başvuru sonrası soruşturma başlatılmıştı.
Galatasaray yalanlamıştı
Konuyla ilgili resmi açıklama yayımlayan Galatasaray ise Musiala'nın transfer edileceği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek şu ifadeler kullanılmıştı:
"Sosyal medyada ve dijital platformlarda bugün çıkan Jamal Musiala ve Bayern Münih ile kulübümüzün anlaştığı haberleri doğru değildir."