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Galatasaray şampiyonluk coşkusuna hazır: İstanbul’da yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul Valiliği, Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamaları için Yenikapı’da gerçekleşecek etkinlik öncesi trafiğe kapatılacak yolları duyurdu. Valilik kutlamalar öncesi önlemler alırken alternatif güzergahları da açıkladı.

Haber Merkezi
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Galatasaray şampiyonluk coşkusuna hazır: İstanbul’da yollar trafiğe kapatılacak
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Galatasaray taraftarları Yenikapı’da şampiyonluğu kutlamaya hazırlanıyor. İstanbul Valiliği kutlamalar öncesi alınan önlemleri açıkladı. İstanbul’da bazı yollar trafiğe kapanacak. 

Trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzargahlar açıklandı

İstanbul Valiliği tarafından Yenikapı Etkinlik Alanı’nda yapılacak olan Galatasaray şampiyonluk kutlamaları nedeniyle yarın trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar duyuruldu.

Yapılan açıklamada, yarın saat 12.00’den itibaren Gazi Mustafa Kemalpaşa Caddesi Sahil istikameti ve bu caddeye çıkan tüm yollar, Namık Kemal Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar, Sahil Kennedy Caddesi Güney Yan Yol (Yedikule ile Çatladıkapı arası) ve bu yola çıkan tüm yollar, Sahil Kennedy Caddesi Kuzey Yan Yol (Kumkapı ile Yedikule arası) ve bu yola çıkan tüm yollar, Şehit Vefa Karakurdu Üst Geçidi, Yenikapı Etkinlik Alanı Liman Yolu, Namık Kemal Varyant, Samatya Varyant, Mahramacı Sokak ve bu sokağa çıkan tüm yolların kapatılacağı duyuruldu. Alternatif yolların ise Vatan Caddesi, Millet Caddesi, Org. Abdurrahman Nafiz Gürman Caddesi, Onuncu Yıl Bulvarı ve Avrasya Tüneli olduğu açıklandı.

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