Galatasaray takım otobüsüne taşlı saldırı!
Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında deplasmanda Göztepe'yi 2-0 mağlup eden Galatasaray'ın takım otobüsüne, mücadelenin ardından taşlı saldırı düzenlendi.
Göztepe'yi 2-0 mağlup eden Galatasaray'ın takım otobüsüne, mücadelenin ardından taşlı saldırı düzenlendi.
Yaşanan olayda otobüsün camının kırıldığı görüldü.
Takım otobüsü hedef oldu
Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray, Göztepe'ye konuk oldu. Stadyum dışında bekleyen Galatasaray'ın takım otobüsüne taşlı saldırı yapıldı.
İlk yıldızın üstüne taş isabet etti
Otobüste 1972 yılında kazanılan ilk yıldızın üstüne taş isabet etti ve cam kırıldı.
Ayrıntılar geliyor...