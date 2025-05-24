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Galatasaray takım otobüsüne taşlı saldırı!

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında deplasmanda Göztepe'yi 2-0 mağlup eden Galatasaray'ın takım otobüsüne, mücadelenin ardından taşlı saldırı düzenlendi.

Haber Merkezi
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Galatasaray takım otobüsüne taşlı saldırı!
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Göztepe'yi 2-0 mağlup eden Galatasaray'ın takım otobüsüne, mücadelenin ardından taşlı saldırı düzenlendi.

Yaşanan olayda otobüsün camının kırıldığı görüldü.

Takım otobüsü hedef oldu

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray, Göztepe'ye konuk oldu. Stadyum dışında bekleyen Galatasaray'ın takım otobüsüne taşlı saldırı yapıldı.

İlk yıldızın üstüne taş isabet etti

Otobüste 1972 yılında kazanılan ilk yıldızın üstüne taş isabet etti ve cam kırıldı.

Ayrıntılar geliyor...

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