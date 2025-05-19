Galatasaray taraftarı Kadıköy'de silahlı saldırıya uğradı

Kendi sahalarında Kayserispor'u 3-0 ile geçen Sarı-Kırmızılılar, 25. şampiyonluklarını ilan etti. Bu şampiyonlukla beraber Galatasaray, Süper Lig tarihinde 5. yıldıza ulaşan ilk takım oldu.

Kadıköy Caddebostan’da şampiyonluk kutlaması yapan bir Galatasaray taraftarı silahlı saldırıya uğradı.

Ayağından yaralanan taraftar hastaneye kaldırılırken, saldırgan yaya olarak kaçtı.

Galatasaray'dan kınama

Galatasaray söz konusu saldırıyı kınayarak sosyal medya hesabından "Bugün Kadıköy ilçesi Çiftehavuzlar semtinde şampiyonluk kutlaması yapan taraftarlarımıza yapılan silahlı saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Bahsi geçen menfur olayda yaralanan taraftarımıza şifa diliyor, bu tip olayların bir daha yaşanmamasını temenni ediyoruz." açıklamasını yaptı.