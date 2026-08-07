Galatasaray'dan Ahmet Çakar dahil 8 kişi hakkında suç duyurusu

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Galatasaray Kulübü, nefret söylemi içerdiği ve kamu düzenini bozabilecek nitelikte olduğu değerlendirilen açıklama ve sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle 8 kişi hakkında suç duyurusunda bulunduğunu duyurdu.

Kulüp, kamuoyunda yer alan bazı iddialara da açıklık getirerek, son 10 gün içinde bu kişiler dışında herhangi bir kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmadığını bildirdi.

Açıklamada, suç duyurusuyla ilgili olarak şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüzü, yöneticilerimizi, sporcularımızı ve milyonlarca taraftarımızı hedef alan, nefret söylemi içeren ve kamu düzenini bozabilecek nitelikte olduğu değerlendirilen açıklama ve paylaşımlar hakkında hukuki haklarımızı kararlılıkla kullanmaya devam etmekteyiz. Galatasaray Spor Kulübü tarafından son on gün içerisinde yapılan suç duyuruları yalnızca yukarıda belirtilen kişilerle sınırlıdır. Bunun dışında kulübümüz tarafından yapılmış herhangi bir suç duyurusu bulunmamaktadır."