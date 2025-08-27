Galatasaray'dan Rezan Epözdemir kararı

  1. Ekonomim
Galatasaray Spor Kulübü, rüşvet suçundan tutuklu bulunan avukat Rezan Epözdemir'in kulüp üyeliğini askıya aldı. Kulüp yönetimi, kararın, Epözdemir hakkında yürütülen FETÖ ve casusluk iddiaları sebebiyle alındığını duyurdu.

Çorlu Cezaevi’nde tutuklu bulunan Epözdemir’in üyeliği, Galatasaray Kulübü yönetim kurulunun gerçekleştirdiği toplantıda oy birliğiyle askıya alındı. Sabah gazetesinin aktardığı bilgilere göre, üyeliğin geçici olarak dondurulması kararında, Epözdemir hakkındaki FETÖ ve casusluk iddialarının etkili olduğu belirtildi.

Kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi

Edinilen bilgilere göre Rezan Epözdemir, Ekim ayında yapılması planlanan kulüp kongresinde kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildi.

Rüşvet ve casusluk suçlamalarıyla soruşturuluyor

Rezan Epözdemir, "rüşvet", "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım" ve "siyasal ve askeri casusluk" suçlamalarıyla iki ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı. Soruşturmalardan biri için gizlilik kararı alınmıştı.

Tanık ifadesi ve WhatsApp kayıtları dosyada

Soruşturma dosyasında tanık olarak yer alan A.D, Epözdemir'in üç ayrı eylemde rüşvet aldığı iddiasında bulundu. A.D'nin ifadesine göre, 2021 yılında yaşanan bir olayda, Rezan Epözdemir ile C.Ç., bir tahliye işlemi karşılığında toplam 150 bin dolar rüşvet aldı. Bu meblağın 75 bin doları tahliye öncesi, kalan 75 bin doları ise tahliye sonrası ödendi. Tanık, ilk kısmın 7 Temmuz 2021'de C.Ç. tarafından Epözdemir'e götürüldüğünü iddia etti.

