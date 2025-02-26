Galatasaray'dan Vincic tepkisi: "Sadece bu hakemi istemediğimiz halde özellikle bu hakem verildi"

Süper Lig'in 25. haftasında merakla beklenen Galatasaray - Fenerbahçe karşılaşması golsüz sona erdi. Türk futbol tarihinde 55 yıl sonra yabancı bir hakemin yönettiği maçta iki camia da birer puana razı oldu.

Kararın açıklandığı günden bu yana tartışılan Sloven hakem Slavko Vincic'in performansı da merak konusuydu. Hakem, maçta dokuz sarı kart gösterdi. Bu kartların beş tanesi Galatasaraylı oyuncular, iki tanesini ise Fenerbahçeli futbolcular gördü. Birer sarı kart ise kulübedeki idari menajerlere çıktı.

"Derbi çok stres altına alındı"

Galatasaray Başkan Yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu, düzenlenen sponsorluk anlaşması imza töreninde gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu:

"Derbi çok stres altına alındı. İlk yarı böyle güvenlik önlemi yoktu. 3-0 öndeydik, hakemin hediyesiyle 3-1 oldu. 4 veya 5 olabilecek maçtı. Bu derbilerde ufak tefek şeyler olur ama bizim sahamızda, bu kadar polis olması konsantrasyonumuzu bozdu. Daha önce bir Avrupa maçında yıllar önce böyle bir şey oldu. Bu kadar polis olduğunda insanlar bağıramıyor bile. Polis olduğu için bir şeyler atılmadı değil, zaten bizim statta bu olaylar olmuyor. Kimin, ne attığını gördük. İnsanların kafasına yanan meşale atıldı. Bu meşaleler nasıl girdi bilmiyorum."

"Sponsorlar konusunda daha dikkatliyiz"

Basın toplantısında gazeteciler, sponsorluklar konusunu da sordu. Yelkencioğlu, "Galatasaray'a zarar veren markalar gördük. Bu konuda daha seçici davranılacak mı?" sorusuna "Biz her zaman seçici davranıyoruz. Yarın ne çıkabileceğini bilmediğimiz olaylar var. Onları da bilemiyoruz. Beş kişilik ayrı grup kurduk. Onlar da gerekli incelemeleri yapıyor. Eskisinden daha dikkatliyiz" yanıtını verdi.

"Trabzonspor derbiyi görse istemezdi"

Derbinin ardından Trabzonspor Kulübü, Süper Lig'de Fenerbahçe ve Galatasaray ile yapacakları maçları Sloven hakem Slavko Vincic'in yönetmesini talep etti.

Yelkencioğlu bu talebi şöyle değerlendirdi:

"Onlar daha önce bu hakemi istedi. Derbiyi görseler istemezlerdi. Biz çok büyük bir özelliğini görmedik. Bizim Türk hakemlerinden daha fazla ne yaptı? Tüy mü dikti? Topun oyunda kalma süresine bakarsak, Türk hakemleriyle aynı. Genelde bizim aleyhimize kararlar, kartlar... Herkesin bakış açısına bağlı. İyi hakem istediğimizi söylemiştik, sadece bu hakemi istememiştik ama özellikle bu hakem verildi. Beş günde üç maç yönetti, bu da normal değil."

Vincic derbide önce iki maç yönetti

Galatasaray-Fenerbahçe maçından önce Sloven hakem ve ekibi 19 Şubat PSV-Juventus (3-1) Şampiyonlar Ligi maçını yönettikten sonra 22 Şubatta'da ulusal liginde maça çıktı.

Ev sahibi Bravo’nun 2-1 kazandığı maçta Vincic, Bravo’dan Poplatnik, Atemona, Stravs ve Jovan’a, konuk ekipten de Manseri’ye sarı kart çıkardı.