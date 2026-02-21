Galatasaraylı eski futbolcu Ergün Penbe dövüldü, darp raporu aldı iddiası
TFF 3. Lig ekiplerinden Uşakspor’da teknik direktör Ergün Penbe ile kulüp yöneticisi Mustafa Yalım arasında yaşanan tartışmanın fiziki müdahaleye dönüştüğü iddia edildi. Penbe’nin darp raporu aldığı öne sürüldü.
TFF 3’üncü Lig 4’üncü Grup’ta mücadele eden Uşakspor’da teknik direktör Ergün Penbe ile kulüp yöneticisi Mustafa Yalım arasında yaşanan tartışma gündeme oturdu.
İddiaya göre taraflar arasında çıkan sözlü tartışma kısa sürede büyüdü ve fiziki müdahaleye dönüştü. 53 yaşındaki teknik direktör Ergün Penbe’nin yaşanan olayın ardından hastaneye giderek darp raporu aldığı öne sürüldü.
Galatasaray formasıyla UEFA Kupası ve Süper Kupa şampiyonlukları yaşayan Ergün Penbe, bu sezon başında Uşakspor’un başına geçmişti.
Taraflar arasında yaşanan görüş ayrılıkları nedeniyle 28 Ocak’ta yollar ayrılmış, ancak Uşakspor’un 8 Şubat’ta sahasında Eskişehirspor’a 4-0 mağlup olmasının ardından Penbe ile yeniden anlaşma sağlanmıştı.