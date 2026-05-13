Galatasaraylı futbolcu Torreira'ya yumruklu saldırı | Olayın detayları ortaya çıktı

Olay, dün saat 18.45 sıralarında Camiikebir Mahallesi'nde bulunan bir AVM'nin içerisindeki kafeteryada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira, Padel oyun alanında bulunduğu sırada Yusuf Y. yanına geldi. İddiaya göre Y., merdiven başında Torreira'nın burnuna yumruk atarak darbetmeye çalıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olayın ardından kaçmaya çalışan Yusuf Y.'nin taksiye bindiği belirlendi. Şüpheli, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından AVM'den çıkmaya çalışırken takside yakalanarak gözaltına alındı. Yusuf Y.'nin 'kasten yaralama' suçundan 1 suç kaydı olduğu öğrenildi.

"Kız arkadaşımla ilgileniyordu"

Gözaltına alınan Yusuf Y.'nin ifadesinde, sanal medya üzerinden iletişimde olduğu İpek B. ile Lucas Torreira'nın da ilgilendiğini, bu nedenle futbolcuyu sanal medya üzerinden takip ederek olay yerine geldiğini söylediği öğrenildi.

"İpek kız arkadaşım"

Lucas Torreira'nın ise poliste verdiği ifadede, İpek B.'nin kız arkadaşı olduğunu, Yusuf Y. hakkında daha önce savcılıktan 45 günlük uzaklaştırma kararı aldırdığını ve olayın ardından şüpheliden şikayetçi olduğunu öğrenildi.

Şoförü de şüpheliye yumruk attı

Polis ekiplerinin yaptığı çalışmada, Torreira'nın darbedilmesinin ardından şoförü Eray S.'nin (39) tarafları ayırmak amacıyla Yusuf Y.'ye yumruk attığı belirlendi. Torreira'nın yapılan kontrollerinde sol kaşı ile gözü arasında kızarıklık olduğu tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.