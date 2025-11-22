  1. Ekonomim
Galeride çıkan yangında 2 kişi öldü, 14 kişi hastaneye kaldırıldı

Hatay’da 7 katlı apartmanın en alt katında bulunan galeride çıkan yangında 2 kişi öldü, İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan ve dumandan etkilenen 14 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Yangın; Belen ilçesi, Fatih Mahallesi’nde bulunan 7 katlı apartmanda yaşandı. Apartmanın en alt katında bulunan oto galerinde nedeni henüz belirlenemeyen yangın çıktı. Yangın sonrası iş yerinden çıkan dumanlar apartmanın içerisini sardı.

Durum üzerine panik yaşayan apartman sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede bölgeye intikal eden ekipler, sepetli araçlarla vatandaşları kurtardılar. Kurtarılan vatandaşlara olay yerinde sağlık ekipleri müdahale etti. Rahatsızlanan 14 şahıs hastanede tedavi altına aldı. İlk belirlemelere göre yangında 2 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından cenazelerin morga kaldırılacağı öğrenildi.

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

