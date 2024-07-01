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Gar davasında karar açıklandı: Tutuklu 10 sanığa ağırlaştırılmış müebbet cezası

10 Ekim 2015'te Ankara Garı önünde toplanan kalabalığa terör örgütü DEAŞ tarafından düzenlenen bombalı saldırıyla ilgili görülen dava sonuçlandı. Tutuklu 10 sanığa ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi

Haber Merkezi
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Gar davasında karar açıklandı: Tutuklu 10 sanığa ağırlaştırılmış müebbet cezası
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Barış Mitingi için 10 Ekim 2015'te Ankara Garı önünde toplanan kalabalığa terör örgütü DEAŞ tarafından düzenlenen bombalı saldırıyla ilgili görülen davanın karar duruşması görüldü.

10 sanığa ağırlaştırılmış müebbet cezası 

Ankara 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada karar çıktı.Tutuklu 10 sanığa ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi. Buna göre, Erman Ekici 101 kez ağırlaştırılmış müebbet cezası aldı.

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