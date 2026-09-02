Gaye Erkan: Tehdit ve nüfuz iddiaları doğru değil

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası eski Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın Bodrum’daki konutunun bulunduğu sitede yaşananlarla ilgili savcılığa kadar ulaşan iddialara ilişkin Erkan’ın avukatı Ceylan Yılmaz Özer sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Özer, müvekkiline yönelik suçlamaların kabul edilmediğini açıkladı.

“İddialar gerçeği yansıtmıyor”

Özer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Müvekkilim Sayın Hafize Gaye Erkan’ın Bodrum’daki konutuna ilişkin olarak basına ve sosyal medyaya yansıyan birtakım iddialar tarafımızca takip edilmektedir.

Söz konusu hususlar, taraflar arasında devam eden hukuki bir uyuşmazlığın konusunu oluşturmaktadır. Müvekkilime atfedilen tehdit ve nüfuz kullanma yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve bu iddiaların müvekkilim tarafından kabul edilmediğini önemle belirtmek isteriz.

Konuya ilişkin bilgi ve belgeler, gerekli görülmesi hâlinde ilgili mercilerle paylaşılacak olup, müvekkilimin tüm yasal hakları saklıdır.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur.”

Site yönetimi ve çalışanlardan suç duyurusu iddiası

İddiaya göre, Çağdaş Turgut Reis Tatil Evleri Sitesi Müdürü Ertuğrul Kara ile Swissotel Resort Bodrum Beach Otel Genel Müdürü İlker Ali Şen’in, Hafize Gaye Erkan ve babası Erol Erkan hakkında Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunduğu aktarılmıştı.

Söz konusu başvurularda tehdit, hakaret, ortak alanların kullanımı ve site personeline yönelik davranışlara ilişkin çeşitli iddialar yer almıştı.