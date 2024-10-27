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Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı'nda rekor yolcu sayısı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı’nın 25 Ekim’de 35 bin 466 yolcuya hizmet vererek rekor yolcu sayısına ulaştığını duyurdu.

Haber Merkezi
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Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı'nda rekor yolcu sayısı
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı’nın hizmete açıldığı 2023 yılından bu yana 12 milyon 783 bin 478 yolcu taşıdığını belirterek, “Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı’nın yolcu sayısı her geçen gün katlanarak artmaya devam ediyor. 4 Ekim'de 33 bin 84 yolcuyla kırılan önceki rekorun ardından gelen bu yeni rekor hattın ne kadar doğru bir yatırım olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor.” dedi.

İstanbul’un en uzun metro hattı

Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Hattı’nın 47,5 kilometrelik uzunluğuyla İstanbul’un en uzun metro hatlarından biri olduğunun altını çizen Bakan Uraloğlu, “Hattımız İstanbul’un ulaşım yükünü azaltarak şehre önemli bir katkı sağlıyor. Gayrettepe, Kağıthane, Kemerburgaz, Göktürk ve İstanbul Havalimanı gibi yoğun yolcu trafiği olan durakları bir araya getiren hattımız, her gün binlerce yolcunun daha hızlı, güvenli ve konforlu seyahat etmesine olanak tanıyor.” ifadelerini kullandı.

İstanbul’un ulaşım sorunlarının yüzeyde çözülmesinin mümkün olmadığını vurgulayan Uraloğlu, “İstanbul’da ulaşımı büyük oranda yerin altına indirmemiz gerekiyor. Bakanlık olarak yapımı süren projelerimizi tamamlandığımızda mega kentin raylı sistem uzunluğu 384 kilometreye ulaşacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak her zaman İstanbul’un ve İstanbulluların yanındayız. İstanbullulara hızlı, güvenli ve konforlu bir ulaşım ağı sağlayana kadar durmaksızın çalışacağız.” dedi.

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