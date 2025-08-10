  1. Ekonomim
Gayrettepe-Zincirlikuyu metro bağlantı tünelinde yeni düzenleme

İstanbul'da birçok toplu ulaşım aracının aktarma merkezi konumundaki Gayrettepe-Zincirlikuyu tünelinde yeni bir çalışma başlıyor. Çalışma kapsamında tünel içinde bulunan yürüyen bantlar kaldırılacak.

İstanbul'da metrobüs ve metro hatlarının kesişim noktasında bulunan Gayrettepe-Zincirlikuyu tünelindeki yürüyen bantların kaldırılmasına karar verildi.

İşe gidiş ve dönüş saatlerinde megakentin en yoğun noktalarından biri haline gelen tünellerdeki çalışmanın amacı yaya geçiş kapasitesini artırmak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, tünelde çalışmanın başladığı belirtildi.

Tünelde darboğaz yaratan noktalarda yıkım ve genişletme çalışmaları kapsamında dar alanlarda hareketliliği kısıtlayan yürüyen bantların kaldırılacağı bildirildi.

