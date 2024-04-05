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Gayrettepe'de 29 kişinin yaşamını yitirdiği yangında 9 tutuklama talebi

Gayrettepe'deki 29 kişinin öldüğü yangın faicasına ilişkin 11 şüpheliden 9'u tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Haber Merkezi
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Gayrettepe'de 29 kişinin yaşamını yitirdiği yangında 9 tutuklama talebi
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Beşiktaş’ta tadilat yapılan gece kulübünde çıkan yangın sonucu 29 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 9'u 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. 2 şüphelinin ise ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

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