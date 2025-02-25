  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Gazeteci Ahmet Sever hayatını kaybetti
Takip Et

Gazeteci Ahmet Sever hayatını kaybetti

Gazeteci Ahmet Sever, geçirdiği kalp krizi sonucu 65 yaşında hayatını kaybetti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Gazeteci Ahmet Sever hayatını kaybetti
Takip Et

Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün basın danışmanı, T24 yazarı gazeteci Ahmet Sever, İstanbul Cihangir'deki evinde hayatını kaybetti. Sever'in kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi. 

Ahmet Sever kimdir?

1960 yılında Konya’da dünyaya gelen Ahmet Sever, eğitimini Brüksel Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde tamamladı. Kariyerine uluslararası medya alanında adım atan Sever, 1983-1998 yılları arasında Milliyet gazetesinin Brüksel muhabiri ve temsilcisi olarak görev yaptı. Bu süre zarfında, BBC Köln ve Almanya’nın Sesi radyolarında da çalıştı, ayrıca ünlü gazeteci Mehmet Ali Birand’ın 32. Gün ekibinde yer aldı.

1998 yılında Türkiye'ye dönen Sever, Milliyet gazetesi ve CNN Türk’te haber müdürlüğü yaptı. Avrupa Birliği konusundaki uzmanlığını, CNN Türk ve TRT’de hazırladığı programlarla pekiştirdi. Bu dönemde, Avrupa Birliği ilişkileri konusunda danışmanlık da yaptı.

2003 yılı Ocak ayında, Abdullah Gül’ün Başbakan olduğu dönemde, basın ve iletişim başdanışmanlığı görevini üstlendi. 2004-2007 yılları arasında ise Abdullah Gül’e bağlı Avrupa Birliği İletişim Grubu Başkanlığı görevini sürdürdü. Gül'ün Cumhurbaşkanlığı döneminde de basın danışmanlığını yapan Sever, 2016 yılından beri T24'te köşe yazıyordu.

Vali Gül'den derbi açıklaması: 71 kişi hakkında işlem yapıldıVali Gül'den derbi açıklaması: 71 kişi hakkında işlem yapıldıSpor

 

Putin'den ABD'ye nadir toprak elementi teklifiPutin'den ABD'ye nadir toprak elementi teklifiDünya

 

Gündem
AK Parti'den 'erken seçim' açıklaması
AK Parti'den 'erken seçim' açıklaması
Kartalkaya raporu: “İş güvenliği denetimi yangını önleyebilirdi”
“İş güvenliği denetimi yangını önleyebilirdi”
AK Partili Kurt: Hedef 2025 sonuna kadar 453 bin konut ve iş yerini teslim etmek
AK Partili Kurt: Hedef 2025 sonuna kadar 453 bin konut ve iş yerini teslim etmek
CHP: İmamoğlu'nun ekarte edilmesine ne CHP ne de milyonlar izin verir
CHP: İmamoğlu'nun ekarte edilmesine ne CHP ne de milyonlar izin verir
Maydonoz Döner soruşturmasında yeni gelişme!
Maydonoz Döner soruşturmasında yeni gelişme!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: AB'yi içine düştüğü çıkmazdan sadece Türkiye kurtarır
AB'yi içine düştüğü çıkmazdan sadece Türkiye kurtarır