Gazeteci Alican Uludağ gözaltına alındı

DW Türkçe muhabiri Alican Uludağ sosyal medya hesabından gözaltına alındığını duyurdu.

Gözaltına alınıyorum. — Alican Uludağ (@alicanuludag) July 21, 2026

Alican Uludağ aylar önce tahliye oldu

DW Türkçe muhabiri Alican Uludağ 19 Şubat’ta sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.

Ankara’da gözaltına alınan Alican Uludağ, 20 Şubat’ta İstanbul’a getirildi. Uludağ çıkarıldığı mahkemece “cumhurbaşkanına alenen hakaret” suçlamasından tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklu gazeteci Uludağ hakkında, “cumhurbaşkanına alenen hakaret”, “yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” ve “Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ve devletin yargı organlarını alenen aşağılama” suçlarından iddianame düzenledi.

İddianame, İstanbul 26. Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

İstanbul 26’ncı Asliye Ceza Mahkemesi, Uludağ hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Bürosu tarafından hazırlanan iddianameyi 1 Nisan’da kabul etti, ancak “yetkisiz olduğunu kabul ederek” tensiple birlikte dosyanın yetkili Ankara Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderilmesine karar verdi.

Cumhurbaşkanına alenen hakaret,” “yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” ve “Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ve devletin yargı organlarını alenen aşağılama” suçlarından tutuklu bulunan gazeteci Alican Uludağ hakkında 21 Mayıs'ta tahliye kararı verildi.

Hangi suçlamalar yöneltildi?

Alican Uludağ hakkındaki soruşturma terör suçları savcılığı tarafından yürütülüyordu. Uludağ’a “cumhurbaşkanına hakaret,” “Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama” ve “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamaları yöneltildi.

Savcılık sorgusunda Uludağ’ın sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı, “Son bir yılda yaşananlar saray rejimini tahkim etmek” başlıklı ve “Saray rejimi, Erdoğan’ı koltuğunda tutmak ve yeni Anayasa ile rejimini garanti altına almak için kapsamlı bir plan uygulamaya koydu” ifadelerinin yer aldığı paylaşımları suça konu oldu.