Tutuklu gazeteci Alican Uludağ hakkında iddianame hazırlandı.

İddianamede Uludağ'ın “cumhurbaşkanına alenen hakaret, “yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” ve “Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ve yargı organlarını aşağılama” suçlarını işlediği öne sürüldü. İddianame 26. Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

Ne oldu?

DW Türkçe muhabiri Alican Uludağ, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında 19 Şubat’ta saatlerinde Ankara’daki evinden gözaltına alınarak İstanbul’a getirilmişti.

Uludağ'a, sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek, "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" ve "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamaları yöneltilmişti.

Savcılıkta ifade veren Uludağ, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan tutuklanmıştı.

Gazeteci Alican Uludağ, mahkemedeki ifadesinde, "Çocuklarımın gözyaşlarını arkada bırakarak buraya getirildim. Gazetecilik uğruna bedel ödemem isteniyorsa hazırım. Savcılığın iddialarındaki hiçbir paylaşımın suç unsuru olmadığını, tamamen eleştiri olduğunu kendisi de gayet iyi biliyor. Bugüne kadar bu paylaşımlarla ilgili ne Cumhurbaşkanı'ndan ne de avukatlarından şikayette bulunulmadı" demişti.

Uludağ 20 Şubat'ta tutuklanmıştı.