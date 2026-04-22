Gazeteci Alican Uludağ'ın hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu
61 gündür tutuklu bulunan gazeteci Alican Uludağ, 21 Mayıs’ta Ankara’da hâkim karşısına çıkacak.
61 gündür tutuklu olan gazeteci Alican Uludağ hakkında, “Cumhurbaşkanına alenen hakaret”, “Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” ve “Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ve devletin yargı organlarını alenen aşağılama” suçlamalarıyla iddianame düzenlendi.
Uludağ hakkında üzerine atılı suçlamaları zincirleme şekilde işlediği iddiasıyla 19 yıl 4 ay 15 güne kadar hapis cezası talep edildi. İddianamede, Cumhurbaşkanı Erdoğan tek müşteki olarak yer aldı.
İddianamenin değerlendirme kısmında savcılık, Uludağ’ın paylaşımıyla ifade ve haber verme özgürlüklerinin kapsamını aştığını öne sürdü. Uludağ'ın dosyası İstanbul'dan Ankara'ya gönderilmişti.
Gazeteci Uludağ'ın iddianamesini kabul eden Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesi, Uludağ'ın 21 Mayıs'ta hâkim karşısına çıkmasına karar verdi. Uludağ, tutukluluğun 90. gününde ilk kez hâkim karşısına çıkmış olacak.