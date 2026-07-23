Gazeteci Alican Uludağ'ın hesabına ve paylaşımlarına erişim engeli

Gazeteci Alican Uludağ’ın X hesabı ve aralarında yargı sistemi, 15 Temmuz, İBB davaları ve CHP’li belediyelere yönelik operasyonları eleştirdiği 13 paylaşımı, "millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması" gerekçesiyle erişime engellendi.

İfade Özgürlüğü Derneği'nin (İFÖD) EngelliWeb isimli platformunun açıkladığına göre, Gazeteci Alican Uludağ’ın X hesabı ve 13 paylaşımına erişim engeli getirildi.

Erişime engellenen paylaşımlar arasında Uludağ’ın, Levent Üzümcü’nün gözaltına alınmasını eleştirdiği ve 15 Temmuz darbe girişimi öncesi ile sonrasındaki siyasi ve askerî sorumluluklara ilişkin sorular yönelttiği paylaşımlar da bulunuyor.

Gazetecilik paylaşımlarına erişim engeli kararı

Uludağ’ın gazetecilere yönelik soruşturmalar, NATO Zirvesi öncesindeki gözaltılar ve Muhammed Kavi’nin öldürülmesine ilişkin soru işaretlerini gündeme getirdiği paylaşımları da erişime engellendi.

Uludağ’ın Kemal Kılıçdaroğlu’nun belediye başkanlarına yönelik operasyonlara yaklaşımını eleştirdiği, CHP’li belediyelere yönelik operasyonları sorguladığı ve İBB Medya A.Ş. Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker’in tutukluluğuna ilişkin paylaşımı da erişime engellendi.