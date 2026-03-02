Gazeteci Alican Uludağ'ın tutukluluğuna itiraz reddedildi: Karar, AYM'ye taşınacak
Gazeteci Alican Uludağ’ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi. Avukatları Akın Atalay, Tora Pekin ve Abbas Yalçın tarafından yapılan başvurunun 23 Şubat’ta reddedildiği, 27 Şubat tarihli kararın ise henüz tebliğ edilmediği bildirildi. Yalçın, kararın tebliğinin ardından Anayasa Mahkemesi’ne başvuracaklarını açıkladı.
Gazeteci Alican Uludağ'ın tutukluluğuna yönelik yapılan itiraz reddedildi.
Avukat Abbas Yalçın, karar tebliğ edildiğinde Anayasa Mahkemesi'ne başvuru yapacaklarını açıkladı.
Tutuklu gazeteci Uludağ'ın avukatları Akın Atalay, Tora Pekin ve Abbas Yalçın, İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliği'ne verdiği dilekçede Uludağ'ın tutukluluğuna itirazda bulunmuştu. Dilekçede, Alican Uludağ'ın tahliyesine karar verilmesi talep edilmişti.
Uludağ'ın tutukluluğuna yönelik 23 Şubat’ta yapılan itiraz reddedildi.
27 Şubat’ta verilen ret kararının henüz avukatlara tebliğ edilmediği aktarıldı.
İtirazın gerekçesini henüz bilmediklerine dikkat çeken Avukat Abbas Yalçın, karar tebliğ edildiğinde Anayasa Mahkemesi'ne başvuru yapacaklarını açıkladı.