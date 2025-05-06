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Gazeteci Ayşenur Arslan beraat etti

Gazeteci Ayşenur Arslan hakkında, "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla 7,5 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı. Arslan, yargılandığı davanın ikinci duruşmasında beraat etti.

Haber Merkezi
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Gazeteci Ayşenur Arslan beraat etti
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Gazeteci Ayşenur Arslan'ın 7,5 yıla kadar hapis talebiyle yargılandığı davada beraat etti. Arslan'ın davası İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Arslan duruşmada şunları söyledi:

“50 yıllık gazetecilik kariyerim sonunda terör örgütü propagandasıyla suçlanmak fena geliyor. Beraat demiyorum, adalet diyorum.”

Arslan’ın son sözlerinin ardından mahkeme karar için ara verdi. Mahkeme, oybirliğiyle Arslan’ın beraatine karar verdi.

Ne oldu?

Gazeteci Ayşenur Arslan'a, 2023'de İçişleri Bakanlığı önünde gerçekleştirilen bombalı terör eylemi ile ilgili sarf ettiği sözlere ilişkin yürütülen soruşturma açılmıştı. Hazırlanan iddianamede, Arslan'ın "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 7 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Sözlerinin terör örgütlerine yol gösterici olduğu aktarıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Arslan'ın terör örgütü propagandası niteliği taşıyan sözler sarf ettiği, sarf ettiği sözlerin toplum içerisinde kargaşa ve infial oluşturacak nitelikte ve örgütler tarafından gerçekleştirilmesi muhtemel eylemlere yönelik yol gösterici ve fikir verici olduğu aktarıldı.

Ayşenur Arslan ne demişti?

Ayşenur Arslan Halk TV’deki “Medya Mahallesi” programında (2 Ekim 2023) Ankara’da meydana gelen bombalı saldırıya ilişkin konuşmuştu.

Arslan, “Belki kendisini patlattı denilen kişi, terörist üzerinde ya da arabada uzaktan kumandalı patlayıcı olduğunu bilmiyordu. Çünkü o kadar manasız ki gelip hiçbir şey yapamadan ölünmez. Bana sorarsanız her şeye aykırı, durup dururken kendini patlatmış. Esas olarak bu benim aklıma takılan şeylerden biri, iddia edemem elbette ama bir arabanın şoförü öldürülerek neden o kadar kolaydır ki kilidiyle açacaksınız, düz kontak çalıştıracaksınız, bombayı şey yapıp gideceksiniz. Ankara’da bunu yapmak varken neden Kayseri’de birini öldürerek ‘Ben geliyorum bombalar sırtımızda tabanca belimizde’ mi, nedir yani?” demişti.

"Sözlerim yanlış anlaşıldı"

Şüpheli Ayşenur Arslan'ın ifadesine de yer verilen iddianamede, sarf ettiği sözlerinin yanlış anlaşıldığını düşündüğünü belirterek şunları söylemişti:

"Cümlelerim, gelinen noktada her ne kadar maksadını aşmış olsa da kast etmek ve işaret etmek istediğim nokta şu idi; görevine yeni başlayan İçişleri Bakanı'nın son zamanlarda koordinesinde üst üste gerçekleştirilen ve suç örgütlerine ağır darbeler vuran operasyonlar sonrasında kendisine yönelik bir mesaj olabilir düşüncesi bende hasıl oldu. Bir takım suç odaklarının mesaj veriyor olabileceğini düşündüm. İfadem esnasında terörü güzelleyici ya da meşru gösterici bir ibare kullanmam söz konusu olamaz. Sıklıkla tereddüt etmeden terör örgütü olarak nitelendirdiğim PKK dahil hiçbir terör örgütünün propagandasını yapmam mümkün değildir. Sözlerim yanlış anlaşılmıştır" dediği kaydedildi.

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