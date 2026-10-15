Gazeteci Bahadır Özgür gözaltına alındı
Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Bengü Şap Babaer, gazeteci Bahadır Özgür'ün gözaltına alındığını duyurdu.
Kayyum atanan Halk TV'nin yazarı ve gazeteci Bahadır Özgür gözaltına alındı.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Bengü Şap Babaer, "Bahadır Özgür gözaltına alınıyor" dedi.
Bahadır Özgür gözaltına alınıyor— Bengü Şap Babaeker (@bengushap) October 15, 2026
Halk TV'ye kayyum atandı
Halk TV'nin İstanbul'daki binasına dün sabah erken saatlerinde düzenlenen operasyonla kayyum atandı ve televizyon yayını durduruldu.
Kararın ardından Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu açıklama yaptı. Halkın haber alma hakkının siyasi gerekçelerle engellendiğini savunan Mahiroğlu, baskının yalnızca televizyon kanalına yönelik olmadığını, ailesinin de hedef alındığını söyledi.
Halk TV’ye kayyum atanması ve kanalın yayınının durdurulmasının ardından çalışanlar, Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş öncülüğünde açıklama yaptı. Kayyum kararına tepki gösteren çalışanlar, “Gazetecilik bitmez” mesajı verirken, “Halk TV’nin sesi susturuluyor” ifadelerini kullandı.
Halk TV’ye kayyum atanması ve yayınların durdurulması uluslararası basında geniş yankı buldu.
Reuters, AFP, AP ve EFE’nin yanı sıra Avrupa basını da operasyonu haberleştirirken, gelişme Türkiye’de basın özgürlüğüne yönelik eleştiriler ve muhalif medyaya yönelik müdahaleler çerçevesinde değerlendirildi.