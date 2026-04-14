Gazeteci Barış Pehlivan, 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kararı sosyal medya hesabından duyuran Pehlivan’ın karar metnini paylaştı.

Kararda, "Sanık Barış Pehlivan'ın program sırasında kullandığı 'Şu anki hakimlerin yaklaşık 10.000 tanesi çoğunlukla AKP'li avukat arkadaşlar; eski mesleklerinden ve o dönemde edindikleri ilişkilerden yararlanarak hakimliğe bu ilişkileri taşıyorlar. Rüşvet ve irtikap karşılığında insanları tahliye edebiliyorlar.' şeklindeki ifadelerin ise yargı mensuplarına yönelik gerçeğe aykırı ve kamu barışını bozma potansiyeli taşıyan nitelikte olduğu, bu suretle kamuoyunda yargı organlarının tarafsızlığı ve güvenilirliği hakkında asılsız bir algı oluşturabilecek mahiyette bulunduğu anlaşılmış olup söz konusu beyanların da halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçunun unsurlarını oluşturduğu kanaatine varılmıştır." ifadeleri yer aldı.

Pehlivan, cezaya, "Aşağıdaki sözleri söylediğim için bugün 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi bana. Suç örgütü liderinin BMW ısmarladığı Başsavcı değiliz tabii!" diyerek tepki gösterdi.