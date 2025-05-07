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Gazeteci Barış Pehlivan'a hapis cezası

Gazeteci Barış Pehlivan, 1 yıl 3 ay hapis cezası aldı. Pehlivan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kilis Adliyesi'nde görev yapan bir savcının kendisiyle ilgili yapılan haberden dolayı şikayetçi olduğunu ifade etti.

Haber Merkezi
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Gazeteci Barış Pehlivan'a hapis cezası
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Gazeteci Barış Pehlivan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kilis Adliyesi'nde görev yapan bir savcının kendisiyle ilgili yapılan haberden dolayı şikayetçi olduğunu ifade etti.

Pehlivan yargılandığı davadan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Sosyal medya hesabından cezayı duyuran Pehlivan şu ifadeleri kullandı:

"Bugün 1 yıl 3 ay hapis cezası aldım. Nedenini paylaşmak istiyorum:

Kilis Adliyesi’nde görev yapan bir savcı var. Savcı olmadan önce AKP'nin Şehitkamil ilçesinin başkanıydı. AKP’nin ilçe başkanıyken trafikte tartıştığı bir adamı silahla vurup, yaraladı.

Ayrıca, FETÖ'nün hakim ve savcı adaylarını yargıya soktuğu ortaya çıkan ve 15 Temmuz’da KHK ile kapatılan Müdafaa Demokrasi ve Hukuk Derneği'nin 31 Mart 2016'ya kadar üyesiydi.

Ben bu savcıyı aradım, kendimi tanıttım, kendisiyle ilgili haber yapacağımı belirttim. Bununla birlikte, yanıt hakkına saygım gereği sorularımı ilettim. O da açık açık yanıt verdi. Tüm bu bilgileri ve sorularımın yanıtını Cumhuriyet gazetesinde yayımladım: (https://cumhuriyet.com.tr/yazarlar/baris-pehlivan/bir-cumhuriyet-savcisinin-itiraflari-1989474)

Lakin, bu savcı benden şikayetçi oldu. Olabilir. Garip tarafı; İstanbul’da yaşamama, gazetemin merkezi İstanbul olmasına rağmen dava Kilis’te açıldı. İtiraz ettik, kabul edilmedi. Sözün özünde; hiçbir kelimesi yalanlanamayan yukarıdaki yazımı, yazının aktörü savcının mesai arkadaşları yargıladı.

'Arkadaşlar' arasında gerçekleşen bu davada da bugün karar çıktı. Sonuçta 'haberleşmenin gizliliğini ihlal' suçundan 1 ay 3 hapis ile cezalandırıldım.

Bu suçu nasıl işlediğimi bilmiyorum. Bugünün yargı sisteminde bu bu haklı sorumun bir anlamı olmadığını da biliyorum. Az daha unutuyordum…

Savcının arkadaşı hakim bey, bir de beni bazı haklarıma yasak koymuş: Seçme, seçilme hakkı vs. En ironiği ise böylesi bir profilin savcı olduğu memlekette benim kamu görevinde çalışmamı da yasaklamış.
Öyleyken böyle… Bu da geçer."

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