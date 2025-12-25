Gazeteci Barış Pehlivan, meslektaşı Terkoğlu’nun gözaltına alındığını sosyal medya üzerinden kamuoyuna duyurdu. Pehlivan, paylaşımında gözaltı işleminin gerekçesinin, dün Onlar TV’de yayımlanan bir video olduğunu belirtti.

Terkoğlu'nun gözaltına alınma gerekçesi

Cumhuriyet gazetesi yazarı Pehlivan, X hesabından Terkoğlu'nun gözaltına alınma gerekçesini şu ifadelerle açıkladı:

"Yazıklar olsun! Dostum, gazeteci Barış Terkoğlu gözaltına alındı. Gerekçe, dün akşam Onlar’da yayınlanan haber videosu. Kirli kamu görevlilerini gözaltına almak ve soruşturmak yerine, onları deşifre eden ve temiz bir toplum için çalışan gazetecileri susturmak istiyorlar. Bunu da başsavcılık, bizzat kendi doğruladığı bir haber üzerinden yapıyor. Barış’ın bir elini kesin; diğer eliyle, sesiyle, bakışıyla, fikriyle gerçeği yine anlatır, anlatacak."

Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü

Gazeteci Murat Ağırel, Barış Terkoğlu'nun gözaltına alındığı dakikaları X hesabından paylaştı. Ağırel, Terkoğlu'nun, Jandarma tarafından gözaltına alındığını, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldüğünü belirtti.

Terkoğlu videosunun sonunda şunları anlatmıştı;

"Sıkça bir mekan ismi geçiyor: Kütüphane. Burası Etiler'de bulunan özel bir eğlence mekanı. Bu mekanı da İçişleri Bakanlığı kaynaklarına sordum. Bu mekanda zaman zaman operasyon yapıldığını, uyuşturucu ve kimlik taraması yapıldığını söylediler. Bu mekanın işletmecisinin de ifadesi alınmıştı. Bu tarama sırasında içeri giren polisler bir kişiyle karşılaşıyorlar. Bu kişi, aranamayacağını söylüyor ve kimliğini çıkartarak savcı olduğunu belirtiyor. Polis bu olayı görünce çok şaşırıyor ve bu nedenle arama işlemini başlatan savcıya bu durumu iletiyorlar."