Gazeteci Barış Terkoğlu adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Gazeteci Barış Terkoğlu İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Şüpheli Barış Terkoğlu hakkında TCK 217/a maddesi uyarınca 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan soruşturma başlatılmış olup talimatımız gereği İstanbul il jandarma komutanlığınca şüpheli gözaltına alınmıştır." denildi.

Terkoğlu'nun gözaltına alındığını duyuran gazeteci Barış Pehlivan, sosyal medya hesabından, "Yazıklar olsun! Dostum, gazeteci Barış Terkoğlu gözaltına alındı. Gerekçe, dün akşam Onlar’da yayınlanan haber videosu. Kirli kamu görevlilerini gözaltına almak ve soruşturmak yerine, onları deşifre eden ve temiz bir toplum için çalışan gazetecileri susturmak istiyorlar. Bunu da başsavcılık, bizzat kendi doğruladığı bir haber üzerinden yapıyor. Barış’ın bir elini kesin; diğer eliyle, sesiyle, bakışıyla, fikriyle gerçeği yine anlatır, anlatacak." diye yazdı.

Terkoğlu savcılıkta ifade verdi

Terkoğlu'nun savcılıkta verdiği ifadesi tamamlandı.

Terkoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Ben 2008 yılından bu yana gazetecilik mesleğini icra ederim. Bana sormuş olduğunuz soruşturmaya konu 24.12.2025 tarihli twitter ve youtube isimli sosyal medya uygulamaları üzerinden paylaşılan "polis uyuşturucu aramaya girdi içeride savcı ile karşılaştı! Barış Terkoğlu anlatıyor..." başlıklı videoyu ben paylaştım. Söz konusu video bana aittir. Video içerisinde anlatmış olduğunuz hususlara ilişkin edinmiş olduğum bilgileri hangi kaynaklardan edindiğimi anayasal güvencem ve basın kanunu hükümleri gereği paylaşmak istemiyorum. Zira bir gazeteci bilgi kaynağını açıklaması halinde mesleğini devam ettiremez.

Bana sormuş olduğunuz video paylaşımına konu olaylara ilişkin olarak daha sonra sosyal medya siteleri üzerinden gördüğüm kadarı ile bir kaç haber daha yapıldığına şahit oldum. Söz konusu haberlerin içerikleri ile benim paylaşmış olduğum metin arasında herhangi bir farklılık olmadığını hatta diğer haberlerin benim paylaşımımdan daha detaylı bir içerik olduğunu gördüm. Avukatlarım aracılığıyla dosyaya sunacağım twitter (X) uygulaması üzerinden yapılan paylaşımda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bir gazeteciye konu ile ilgili açıklama yapmış, yaptığım haberi tamamen doğrulamış hatta bu konu ile ilgili HSK'ya bildirimde bulunduğunu söylemiş, benim verdiğim bilgilerden daha detaylı bilgiler sunmuştur. Ayrıca ben yukarıda bahsettiğim videoyu paylaştıktan sonra yine sosyal medya uygulamam üzerinden gördüğüm kadarı ile yapılan diğer haberler ile benim yapmış olduğum haberin doğru olduğunu teyit ettim bunun üzerine yeniden bir tweet attım bu twitiminde uygun görülmesi halinde dosyaya sunacağım.

Yukarıda belirttiğim gibi tarafıma isnat edilen yapmış olduğum paylaşımların içeriği hakkında herhangi bir yanıltıcı şeyler olmadığını düşünüyorum. Yapmış olduğum haberin arkasındayım yaptığım haber doğrudur. Sayın savcılığın kaçma şüphem olduğuna dair bir kanaati var ise veya yapılan haberin yanıltıcı olduğu kanaati hasil ise tutuklama tedbirlerini kabul ediyorum adli kontrol talebim yoktur. Bu sebeple üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum"

Adli kontrolle serbest bırakıldı

Barış Terkoğlu, yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı

Terkoğlu ne demişti?

Gazeteci Terkoğlu, Onlar TV’de yayımladığı özel haberinde, uyuşturucu operasyonları kapsamında adı geçen “Kütüphane” adlı mekâna ilişkin olarak geçmişte yapılan bir polis baskınında, kimlik kontrolü sırasında bir savcıyla karşılaşıldığını öne sürdü.

Terkoğlu, söz konusu iddiasını İçişleri Bakanlığı’ndaki kaynaklarına dayandırarak aktardığını belirterek, söz konusu mekâna daha önce de operasyonlar düzenlendiğini söyledi.

Terkoğlu haberinde söz konusu savcıyla ilgili Hâkimler ve Savcılar Kurulu’na (HSK) disiplin soruşturması için bildirimde bulunulduğunu da belirtti.

Operasyonlarda uyuşturucu ve kimlik taraması yapıldığını ifade eden Terkoğlu, şöyle devam etti:

“İçişleri Bakanlığı’ndaki kaynaklarıma Kütüphane mekânını sordum. Geçmişte buraya operasyonlar yapıldığını, uyuşturucu ve kimlik taraması gerçekleştirildiğini, bazı bulgulara da ulaşıldığını söylediler. Bu tarama sırasında içeri giren polisler kimlik kontrolü yaparken bir kişiyle karşılaşıyor. Bu kişi kimliğini göstermeyeceğini, kendisinin de aranmayacağını söylüyor. Nedeni sorulduğunda kimliğini çıkararak savcı olduğunu bildiriyor.”