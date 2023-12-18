Gazeteci Bilal Çetin hayatını kaybetti

Son olarak Vatan gazetesi Ankara temsilciliği görevini yürüten Bilal Çetin, tedavi gördüğü Koç Üniversitesi Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

1958 yılında İzmir’in Bergama ilçesinde doğan Çetin, Ankara Üniversitesi Basın Yayın Yüksel Okulu’nu bitirdi. Mesleğe 1979 yılında Türk Haber Ajansı’nda başlayan Çetin, Rapor, Yeni Asır, Dünya ve Cumhuriyet gazetelerinde ekonomi muhabirliği yaptı. Yeni Yüzyıl, Yeni Binyıl, Radikal ve Sabah gazetelerinde Ankara temsilcisi ve köşe yazarı olarak çalışan Çetin, Vatan gazetesinin kuruluşundan itibaren 12 yıl Ankara temsilcisi olarak çalıştı.

Bilal Çetin’in cenazesi 20 Aralık Çarşamba günü, Cunda Hamidiye Camisi’nde kılınacak öğlen namazının ardından Cunda Kabristanı’nda toprağa verilecek.