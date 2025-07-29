Gazeteci Çağdaş Yıldız Beşiktaş Belediyesi soruşturmasında tutuklandı!

Aziz İhsan Aktaş’ın liderliğini yaptığı öne sürülen suç örgütüne yönelik, belediye başkanları ve üst düzey yöneticilere rüşvet vererek ihaleleri yönlendirdikleri iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında, Dünya Gazetesi yazarı Çağdaş Yıldız tutuklandı.

Yıldız, ifadesinde Rabil Artan ile Amerika'da tanıştığını ve bu tanışıklığın Rıza Akpolat aracılığıyla gerçekleştiğini söyledi. Akpolat'ın eşiyle ayrılık sürecinde olduğunu belirten Yıldız, Rabil Artan'ın Türkiye'de ev alımı için vekalet verdiğini ve işlemlerin bir emlakçı arkadaşı üzerinden yürütüldüğünü ifade etti. Ekol TV'nin haberine göre, Yıldız, Bakırköy'deki kuyumculardan döviz getirildiğini ve evin bir kısmının resmi olarak, kalan kısmının ise elden ödendiğini aktardı.

Yıldız ifadesinde şunları kaydetti:

"Rabil Artan ile Rıza Akpolat aracılığıyla tanıştım. Amerika'da bir program vardı. Amerika'ya gittiğimde Rabil ile tanışmama Rıza Akpolat vesile oldu. Devam eden süreçte Rıza Akpolat'ın eşi ile ayrılık süreci vardı.

Bana, 'Eşimden ayrılacağım, eşim ile Rabil'in eşi yakın arkadaştır. Rabil’ler de Türkiye'de ev alacaklar. Kendisi Türkiye'ye gelemiyor, vekalet ile alımı yapabilir miyiz?' diye sordu. Ben de sürecin emlakçı arkadaşım üzerinden yürütülmesini teklif ettim. Rabil bana vekalet çıkardı.

Bakırköy'deki kuyumcularından döviz getirildi, ne kadar olduğunu hatırlamıyorum. Satıcıya parayı teslim ettim. Evin değerinin bir kısmı resmi gösterildi ve hesaptan bu tutar transfer edildi. Geri kalan kısım ise satıcıya elden verildi."

Yakın zamanda düğünü olduğunu belirterek serbest bırakılmayı talep eden Yıldız, mahkeme tarafından tutuklandı.