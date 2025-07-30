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Gazeteci Cem Küçük'ün babası ölü bulundu

Gazeteci Cem Küçük’ün babası Erdal Küçük, Zonguldak’ın Kozlu ilçesinde fındık bahçesinde ölü olarak bulundu.

Haber Merkezi
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Gazeteci Cem Küçük'ün babası ölü bulundu
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Alınan bilgiye göre, Erdal Küçük'ten (74) haber alamayan yakınları, mahallede arama çalışması başlattı.

Küçük'ün, Güney Mahallesi Güvercin Caddesi'ndeki fındık bahçesinde hareketsiz halde yattığını gören yakınları, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Gazeteci Cem Küçük'ün babası ölü bulundu - Resim : 1

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Küçük'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Küçük'ün cenazesi, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kalp rahatsızlığı olduğu öğrenilen Küçük'ün kesin ölüm nedeni, otopsinin ardından belli olacak.

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