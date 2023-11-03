Gazeteci Cengiz Erdinç adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
‘Halkı yanıltıcı bilgi yayma’ suçlaması ile gözaltına alınan Gazeteci Cengiz Erdinç, adli kontrol şartı ve yurtdışına çıkış yasağı ile serbest bırakıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" iddiasıyla gözaltına alınan gazeteci Cengiz Erdinç, adli kontrol ve yurtdışı yasağıyla serbest bırakıldı.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki evinde dün gözaltına alınan Erdinç, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade verdi.
Erdinç, ifade işleminin ardından, adli kontrol şartıyla serbest bırakılması talep edildi. Cengiz Erdinç, yurt dışı çıkış yasağı ve imza yükümlülüğü şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.