Avukat Vural Ergül, haberi kişisel sosyal medya hesabından "Gazeteci Cengiz Erdinç gözaltına alındı..." notuyla paylaştı. Balıkesir Ayvalık'taki evinden alındığı ve Ankara'ya götürüldüğü öğrenilen Erdinç'in bilgisayarına ve telefonuna da el koyuldu.

T24 yazarı gazeteci Tolga Şardan dün İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından “halkın yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçu”ndan tutuklanmıştı.

Halk TV Sorumlu Yazıişleri Müdürü Dinçer Gökçe de dün gözaltına alınmış ve ‘Sosyal Medya ve Basın Hukuku’ ile ‘Basın Özgürlüğü ve Güvenlik Kapsamında Sınırları’ kitaplarını okuyarak özet çıkarması yönünde adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.