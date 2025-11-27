Gazeteci Dilan Karaman hayatını kaybetti

Bir dönem Medyascope’ta çalışan ve Hayvan Gazetesi programını sunan gazeteci Dilan Karaman, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Karaman, kadın hareketi ve Kürt siyaseti alanında çalışmalarını sürdürüyordu.

Karaman’ın vefatını, kuzeni Remzi Kuroğlu, şöyle duyurdu:

“Değerli amca kızım, gazeteci Dilan Karaman'ı geçirdiği kalp krizi sonucu kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Dilan, güler yüzüyle iyi kalpliliği ve mücadelesiyle herkesin gönlünde yer etmiş özel bir insandı. Mekanın cennet olsun dotmam û hevalamin. Başımız sağ olsun.”

Barodan soruşturma çağrısı

Diyarbakır Barosu Kadın Hakları Merkezi, Karaman'ın yaşamını yitirmesini "şüpheli" olarak nitelendirerek "Karaman’ın ölümüyle ilgili soruşturmanın ivedilikle, şeffaflıkla ve titizlikle yürütülmesi; varsa ihmali, sorumluluğu veya etkisi bulunan kişi ya da yapıların açığa çıkarılması; etkin, bütünlüklü ve bağımsız bir soruşturma yürütülmesi gerekmektedir. Diyarbakır Barosu Kadın Hakları Merkezi olarak, Dilan Karaman’ın ölümüyle ilgili sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı, etkin soruşturma yürütülmesi için gerekli hukuki girişimleri sürdüreceğimizi ve kadınların yaşam hakkına yönelik her türlü tehdit karşısında mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğimizi kamuoyuna saygıyla bildiririz." ifadelerini kullandı.

Karaman, 11 Kasım’dan beri Diyarbakır’daki bir hastanede yoğun bakımda tutuluyordu.