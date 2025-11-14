Gazeteci Doğan Pürsün yaşamını yitirdi

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Üyesi, 2010 Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü ve Basın Şeref Kartı Sahibi, Doğan Pürsün vefat etti.



Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Doğan Pürsün’ün vefatının ardından bir başsağlığı mesajı yayınladı:

“Değerli meslektaşımız Doğan Pürsün’ü kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Gazetecilik mesleğine uzun yıllar başarıyla hizmet veren meslektaşımızın ailesine ve basın topluluğumuza başsağlığı ve sabır diliyoruz.”

Doğan Pürsün'ün cenazesi 22 Kasım 2025 Cumartesi günü Almanya'daki Heiligenstock- Frankfurt mezarlığında toprağa verilecek.

Doğan Pürsün kimdir?

Doğan Pürsün 1939’da İstanbul’da doğdu.

Kabataş Erkek Lisesi mezun oldu.

İstanbul Gazetecilik ve Ticaret Okulu’nu bitirdi.

Gazeteciliğe 1956’da İstanbul Ekspres Gazetesi’nde ekonomi muhabiri olarak başladı.

Türkiye’de Akşam, Hürriyet, Tercüman ve Dünya gazetelerinde çalıştı.

Almanya’da dil ve meslek eğitimi aldı.

1967–1969 arasında Die Welt, Bild ve Alman Haber Ajansı DPA’da görev yaptı.

1967–1990 arasında Tercüman Gazetesi Almanya Bürosunda çalıştı.

1990’dan itibaren Dünya Gazetesi Almanya Bürosunda görev yaptı.

Dünya Gazetesi’nin yurtdışı yayını Dünya Hafta’nın Yazı İşleri Müdürü oldu.

Hürriyet’in yurtdışı baskılarında “Emeklinin Danışmanı” köşesini yönetti.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nden başarı ödülleri aldı.

1995’te, Almanya’daki Türk toplumunun ekonomik sorunlarını gündemde tutma çabaları nedeniyle Türkiye Araştırmalar Merkezi tarafından özel plaketle onurlandırıldı.

“Nasıl Kazandılar?” ve “Nasıl Emekli Olunur?” adlı kitapları yayımlandı.

Meslek yaşamının 45 yıldan fazlasını Almanya’da sürdürdü.

Evliydi ve üç oğlu vardı.

Basın Şeref Kartı sahibiydi.