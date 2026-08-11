Gazeteci Dürdane Kırçuval yaşamını yitirdi

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ANKA İstanbul Temsilciliği görevinin yanı sıra, Hürriyet Gazetesi, Cumhuriyet Gazetesi, Anadolu Ajansı, Dünya Gazetesi ve Halk TV’de çalışmış olan deneyimli Gazeteci Dürdane Kırçuval hayatını kaybetti.

Gazeteci Dürdane Kırçuval, Habertürk TV programcısı olan eşi Kerem Kırçuval ve kızıyla Yunanistan’ın Kavala kentinde tatildeydi.

Dürdane Kırçuval’ın tatil sırasında kalp krizi geçirip hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kırçuval'ın cenazesinin yarın İstanbul'a getirileceği, perşembe günü ise otopsinin ardından toprağa verileceği öğrenildi.

Dürdane Kırçuval kimdir?

Ankara Üniversitesi Basın Yayın Yüksekokulu Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Bölümü’nden mezun olan Dürdane Kırçuval, Akdeniz Haber Ajansı (AK Ajans), Ekonomik Panoroma Dergisi, Ulusal Basın Ajansı (UBA), Cumhuriyet Gazetesi, Anadolu Ajansı, Dünya Gazetesi ve Hürriyet Gazetesi’nde çalıştı.

Çalışma hayatı, ekonomi, yargı ve siyasi parti muhabirliklerinin ardından uzun süre Başbakanlık ve Parlamento muhabirliği yaptı. Dünya ve Hürriyet Gazeteleri’nde Yazı işlerinde görev aldı. Kırçuval, 2020'den bu yana da Anka Haber Ajansı İstanbul temsilciliğini yürüttü.

Eski başbakanlardan Tansu Çiller ile ilgili ''Annesinin çıkınından çıkan servet'' haberiyle Yolsuzlukla Mücadele Derneği'nden ''ONUR'' belgesi, ''TBMM'deki Ceylan Derisi Yolsuzluğu'' haberiyle de ''BÜLENT DİKMENER HABER ÖDÜLÜ''nü aldı.