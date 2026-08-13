Gazeteci Dürdane Kırçuval'ın cenaze programı belli oldu

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Ailesiyle birlikte tatil için gittiği Yunanistan'ın Kavala kentinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Halk TV İstanbul Haber Müdürü Dürdane Kırçuval'ın cenaze töreni belli oldu.

Deneyimli gazeteci Kırçuval'ın naaşı, Yunanistan'daki otopsinin ardından Türkiye'ye gönderildi.

61 yaşındaki Kırçuval yarın (14 Ağustos) öğle vakti, Ankara'daki Karşıyaka Mezarlığı'nda bulunan Ahmet Efendi Camii'nde kılınacak namazın ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Dürdane Kırçuval kimdir?

Ankara Üniversitesi Basın Yayın Yüksekokulu Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Bölümü'nden mezun olan Dürdane Kırçuval, önde gelen basın yayın kuruluşlarında görev aldı.

Kırçuval; Akdeniz Haber Ajansı (AK Ajans), Ekonomik Panorama Dergisi, Ulusal Basın Ajansı (UBA), Cumhuriyet, Anadolu Ajansı, Dünya ve Hürriyet gazetelerinde çalıştı.

Çalışma hayatı, ekonomi, yargı ve siyasi partiler alanlarında muhabirlik yapan Kırçuval, uzun yıllar Başbakanlık ve Parlamento muhabirliği görevlerini de yürüttü.

Dünya ve Hürriyet gazetelerinde yazı işleri birimlerinde görev aldı. 2020 yılından itibaren Anka Haber Ajansı'nın İstanbul temsilciliğini yürüten Kırçuval, 2024 yılında Halk TV İstanbul Haber Müdürü olarak görev yapmaya başladı.