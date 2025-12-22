Gazeteci Emrullah Erdinç gözaltına alındı

Gazeteci Emrullah Erdinç uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Erdinç'in, yürütülen teknik ve fiziki takip neticesinde elde edilen deliller doğrultusunda ifadesine başvurulmak üzere gözaltına alındığı öğrenildi.

Sabah'ın aktardığına göre, Erdinç'ten kan ve saç örnekleri alınacağı ve sağlık kontrolünün ardından sorgusuna başlanacağı bildirildi.

Emrullah Erdinç kimdir?

Emrullah Erdinç, 1977 yılında İstanbul'da doğmuştur. Gazetecilik kariyerine 1996 yılında Günaydın gazetesinde başlamış ve ardından Hürriyet ve Akşam gazetelerinde muhabir olarak görev yapmıştır. 1999 yılında ATV haber merkezine katılarak televizyon haberciliğine adım atan Erdinç, Sabah gazetesinde "Üstü Çizilmiş Kişiler" başlıklı köşe yazarlığı yapmıştır. Daha sonra CNN Türk Haber Merkezinde polis ve adliye muhabiri olarak çalışmış, 2018-2023 yılları arasında ise Kanal D Haber Müdürlüğü görevini üstlenmiştir. Meslek hayatı boyunca Sedat Simavi Ödülü'ne layık görülen Erdinç, aynı zamanda edebi çalışmalara da imza atmıştır. Emrullah Erdinç, evli olup bir çocuk babasıdır.