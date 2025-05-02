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Gazeteci Enver Aysever’in sözlerine RTÜK tarafından inceleme başlatıldı

KRT TV’de yayınlanan bir programda gazeteci Enver Aysever’in Sultan 2. Abdülhamid’e yönelik ifadeleri kamuoyunda tepkiyle karşılandı. Gelen tepkilerin ardından RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, konuyla ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı.

Haber Merkezi
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Gazeteci Enver Aysever’in sözlerine RTÜK tarafından inceleme başlatıldı
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Gazeteci Enver Aysever’in KRT TV’deki programında Sultan 2. Abdülhamid hakkında kullandığı ifadeler kamuoyunda tepkiye neden oldu. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, söz konusu açıklamalara ilişkin inceleme başlatıldığını duyurdu.

Ebubekir Şahin'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde;

"KRT ekranlarında yayınlanan bir programda, Sultan Abdülhamid-i Sani'ye yönelik kullanılan ifadelerle ilgili kamuoyunda oluşan haklı hassasiyet tarafımızca dikkatle takip edilmektedir. Konuya ilişkin Üst Kurulumuzca inceleme başlatılmış olup, ecdadımıza yapılan hakareti kabul etmemiz mümkün değildir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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