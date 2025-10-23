Gazeteci Ercüment Akdeniz hakkında tahliye kararı verildi
241 gündür tutuklu olan gazeteci Ercüment Akdeniz, “örgüt üyesi olmak” iddiasıyla yargılandığı davada bugün ikinci kez hâkim karşısına çıktı. Akdeniz hakkında tahliye kararı verildi.
Halkların Demokratik Kongresi'ne (HDK) karşı 18 Şubat Salı günü düzenlenen İstanbul merkezli operasyonlarda ev baskınıyla gözaltına alınarak 22 Şubat'ta tutuklanan gazeteci Ercüment Akdeniz, bugün hâkim karşısına çıktı.
Gazeteci Akdeniz’in “örgüt üyesi olmak” iddiasıyla yargılandığı davanın ikinci duruşması bugün saat 10:30’da İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.
Tahliye kararı verildi
Bugün görülen duruşmada, Akdeniz’in avukatları müvekkillerinin tutukluluğunun uzun süre devam etmesini gerekçe göstererek tahliye talebinde bulundu. Akdeniz, mahkemenin tahliye kararının ardından serbest bırakıldı.
Akdeniz’in ilk duruşması 31 Temmuz’da görülmüştü. Ercüment, duruşmada yaptığı savunmada, "Hakkımdaki suçlamalar maddi hatalarla dolu ve dayanaksız. Gazetecilik faaliyetim cezalandırılmak isteniyor" ifadelerini kullanmıştı. Mahkeme, Akdeniz’in tutukluluğunun devamına karar vermişti.